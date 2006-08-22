Вклады населения в белорусские банки растут

Об этом 22 августа Президенту страны доложил председатель правления Национального банка Петр Прокопович.

Как сообщил главный банкир страны, белорусы вкладывают свои деньги в банки гораздо активней, чем в прошлом году. Уже сегодня в отечественных банках находится почти на полтора триллиона рублей больше денежных средств, чем в начале года. В Национальном банке считают, что эта тенденция роста вкладов - подтверждение правильности денежно-кредитной политики.

Белорусский рубль по-прежнему демонстрирует свою стабильность. Так, по информации Нацбанка, курс национальной валюты укрепился на 0,5% к доллару США. А реальный курс белорусского рубля ко всем валютам основных стран - торговых партнеров стабилизировался еще на 1%.

Петр Прокопович также доложил Александру Лукашенко о выполнении поручений Президента по строительству Полесского университета, который уже готов принять первых студентов. Открытие нового вуза, который будет готовить специалистов банковского дела, намечено на 1 сентября текущего года.