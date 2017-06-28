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Визит президента Вьетнама в Беларусь завершится 28 июня

28 июня 2017 08:19
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Новости Беларуси. О развитии сотрудничества Беларуси и Вьетнама 27 июня говорили на высшем уровне. Лидеры двух государств подтвердили намерение выйти на принципиально новый уровень взаимоотношений и пообещали взаимную поддержку в вопросах политики на международной арене. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент нашей страны заявил, что Беларусь готова наращивать поставки всего спектра продукции во Вьетнам. Ханой, в свою очередь, заинтересован в реализации проектов в нашей стране, в том числе в сельском хозяйстве, промышленности и туризме. 28 июня завершится официальный визит президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Беларусь.

# Экономика # Беларусь-Вьетнам

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