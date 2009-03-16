Визит Президента Беларуси в Армению – хороший импульс торгово-экономическим отношениям между странами

В Ереване главы государств обсудили широкий круг вопросов, которые представляют взаимный интерес.Александр Лукашенко и Серж Саргсян встречались трижды, причем переговоры двух лидеров проходили в исключительно теплой и дружественной атмосфере. Как подчеркнул белорусский лидер, у двух государств нет закрытых тем для переговоров, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая экономическими и финансовыми вопросами.



Стороны договорились о создании Совета делового сотрудничества, который позволит значительно активизировать двустороннюю торговлю. И по свидетельству представителей белорусской делегации, в ближайшем будущем следует ожидать серьезных подвижек в белорусско-армянском диалоге.