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Визит Президента Беларуси в Армению – хороший импульс торгово-экономическим отношениям между странами

16 марта 2009 17:53
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В Ереване главы государств обсудили широкий круг вопросов, которые представляют взаимный интерес.Александр Лукашенко и Серж Саргсян встречались трижды, причем переговоры двух лидеров проходили в исключительно теплой и дружественной атмосфере. Как подчеркнул белорусский лидер, у двух государств нет закрытых тем для переговоров, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая экономическими и финансовыми вопросами.

Стороны договорились о создании Совета делового сотрудничества, который позволит значительно активизировать двустороннюю торговлю. И по свидетельству представителей белорусской делегации, в ближайшем будущем следует ожидать серьезных подвижек в белорусско-армянском диалоге.
# Экономика

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