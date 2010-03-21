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Визит белорусской правительственной делегации в Бразилию продолжается

21 марта 2010 16:08
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Накануне белорусские чиновники и промышленники обсуждали с бразильскими партнерами и потенциальными акционерами развитие альтернативной энергетики и инвестиции в белорусскую экономику.

Кроме этого прошли переговоры по поставкам белорусской сельхозтехники в Бразилию. Отметим, белорусская правительственная делегация посещает штат Гояс – второй по развитию сельского хозяйства штат Бразилии. Крупного рогатого скота здесь 22 миллиона голов. Для сравнения, в нашей стране – только 800 тысяч. Неудивительно, что бразильцы заинтересованы в механизации и техническом дооснащении сельского хозяйства.
# Экономика # Беларусь-Бразилия

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