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Визит Александра Лукашенко в Бразилию и Венесуэлу комментирует российская пресса

23 марта 2010 20:37
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Комментируются очевидные успехи Беларуси в Латинской Америке, с отметкой внешнеэкономические детали.

Так, издание «Русский Newsweek» подмечает: «Беларуси удалось договориться с альтернативным поставщиком энергоресурсов. Сейчас на территории Венесуэлы уже работает совместное с Беларусью СП, которое добывает 1 млн. тонн нефти в год. И теперь — новое доказательство нефтяной дружбы. Чавес пообещал поставлять в Беларусь около 4 млн. тонн нефти в год начиная с мая».

А вот российская «Независимая газета» утверждает: «Латиноамериканское турне Александра   Лукашенко принесло Беларуси миллионные контракты и перспективы решения проблемы нефтяной зависимости от России. В ходе почти десятидневной поездки белорусский президент посетил две страны – Венесуэлу и Бразилию, однако, как подчеркивают государственные эксперты, цель вояжа — выйти со своей продукцией на рынки всех стран региона. Самые главные договоренности касаются сотрудничества в энергетической сфере. В ближайшие два месяца стороны создадут совместное предприятие по транспортировке нефти».

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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