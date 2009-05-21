«Витовт» может приседать и вставать на цыпочки

До конца мая на столичные улицы выйдут еще пять ультрасовременных троллейбусов четвертого поколения.

Первый «усатый» уже курсирует по 9 маршруту. Остальные - присоединятся к нему в самые ближайшие дни. Кроме потрясающего футуристического дизайна, «Витовт» сражает наповал своими умениями: он может приседать, вставать на цыпочки, плавно трогаться и останавливаться. Кроме того, в этой модели установлена аппарель для инвалидов с электрическим приводом.

- Сегодня ряд Европейских стран, такие как Германия, Швейцария, мы ведем с ними переговоры по поставке в ближайшее время. Нам очень приятно, что продукция белорусского машиностроения так высоко ценится... Первые пять машин мы уже практически отгрузили для города Минска. Я думаю, в этом месяце уже увсе должны выйти на линию, должны начать работать. Май – начало июня, - рассказывает Владимир Король, генеральный директор УП «Белкоммунмаш»