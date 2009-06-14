Витебское ОАО «Молоко» заявило о прекращении поставок своей продукции в Россию (ВИДЕО)

Началась работа по диверсификации рынков сбыта. К белорусским молочным продуктам уже проявили интерес в Средней Азии.

Сейчас предприятие ведет переговоры с казахстанскими и китайскими покупателями. В ближайшее время подобная встреча запланирована с бизнесменами из Кыргызстана.

Хотя у предприятия имелась отлаженная дилерская сеть в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске и других городах России, поиск новых рынков сбыта — вынужденная мера.

— Получили новые в мае месяце сертификаты соответстви и вот до 6 июня благополучно экспортировали продукцию, пока нас не огорошили, что наши санэпидемзаключения признаны недействительными. Потом оказалось, что была нарушена процедура оформления. Чем она была нарушена — нам до сих пор не объяснили. Мы все делали так, как от нас требовали российские органы санэпиднадзора. И вот в настоящее время мы имеем сертификаты на 54 вида молочной продукции. Если в расширенном ассортименте – это около 140 наименований, которые, к сожалению, не грузятся в РФ уже вторую неделю, — говорит Галина Теплякова, начальник центральной лаборатории ОАО «Молоко» (Витебск).