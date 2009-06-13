Витебское ОАО «Молоко» прекратило поставки продукции в Россию

Витебское ОАО «Молоко» прекратило поставки молочной продукции в Россию после того, как 10 июня фуры с молоком не пропустили на белорусско-российской границе.

Генеральный директор предприятия Геннадий Михалко отметил, что в Российскую Федерацию поставлялся весь спектр цельномолочной продукции (50 наименований) — до 100 т ежедневно. По итогам прошлого года завод занял третье место по объемам реализации цельномолочной продукции на российский рынок. Витебское молоко пользовалось спросом у населения, покупатели были довольны его качеством и ценой.

Комментируя ситуацию, Геннадий Михалко отметил, что сейчас на белорусско-российской границе лежат документы, где прописано, что без разрешения Роспотребнадзора белорусскую молочную продукцию нельзя пропускать на территорию РФ. Предприятию же сертификаты соответствия требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию (от 12.06.2008 № 88-ФЗ) были выданы санэпидемиологическими службами Смоленска, сообщает БЕЛТА.