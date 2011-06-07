Витебский молочный комбинат перешел на круглосуточный режим работы

620 тонн молока в сутки перерабатывается на предприятии. Увеличение объемов производства и соблюдение технологических процессов требуют особого режима работы. С этого года производство в цехах не останавливается 24 часа в сутки.

Летом молочные реки здесь текут нон-стоп. Спрос на эту продукцию выше. Да и сырья больше. На предприятии только за круглосуточную работу. Елена на комбинате работает уже 5 лет.

Елена Сафонова, изготовитель творога молочного предприятия:

Работы у нас хватает. Работа для женщины, конечно, тяжелая, но достойная зарплата. Справляемся, стараемся. Потому что работаем для себя, для народа, чтобы люди были довольны.

Линии по фасовке сметаны и производству глазированных сырков обновились совсем недавно. Модернизация помогла вдвое увеличить объемы. Качественная продукция в современной упаковке быстрее находит спрос.

Геннадий Гундерук, сменный мастер сырково-творожного цеха молочного предприятия:

За счет этой линии мы увеличили производственную мощность, а также намного увеличили ассортимент. За счет этого увеличились и зарплаты работников. Потому что продается лучше наша продукция.

Кроме внутреннего рынка, продукция поставляется в Россию и Казахстан. Экспорт в прошлом месяце достиг 173%. Уступать рынки сбыта предприятие не собирается. Потому комбинат делает все для повышения конкурентоспособности продукции.

Раиса Волошко, первый заместитель генерального директора молочного предприятия:

Постоянно проводится работа по повышению конкурентоспособности продукции. Достигаем мы этого за счет модернизации производства, освоения новых видов продукции, за счет дизайна упаковки, улучшения качества продукции..

Финансовый успех предприятия зависит и от ассортимента, который постоянно расширяется. Комбинат выпускает более двухсот видов продукции. 18% — новинки этого года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».