Витебские специалисты по ценообразованию выявили, что допустимые торговые надбавки нарушает каждый второй поставщик

Все сигналы о нарушениях отследят и на прилавки товар с повышенной ценой просто не пропустят. 30%, как порог торговой надбавки – предприятие, как и многие другие поставщики, перешагнуло. А отсюда и повышенные цены на прилавках витебских магазинов. Манипулировать новым курсом белорусской валюты не позволяют и на торговых точках. К примеру, в магазинах набивать цену поставщикам не дают даже в ущерб ассортименту. Зато в корзине потребителя - обилие продуктов.