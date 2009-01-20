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Витебские специалисты по ценообразованию выявили, что допустимые торговые надбавки нарушает каждый второй поставщик

20 января 2009 18:16
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Все сигналы о нарушениях отследят и на прилавки товар с повышенной ценой просто не пропустят. 30%, как порог торговой надбавки – предприятие, как и многие другие поставщики, перешагнуло. А отсюда и повышенные цены на прилавках витебских магазинов. Манипулировать новым курсом белорусской валюты не позволяют и на торговых точках. К примеру, в магазинах набивать цену поставщикам не дают даже в ущерб ассортименту. Зато в корзине потребителя - обилие продуктов.
# Экономика

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