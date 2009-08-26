Витебская область намолотила миллион тонн зерна

При этом жатва продолжается. В целом по республике намолочено больше восьми миллионов тонн.

Первой в списке количественных показателей жатвы стоит Минская область. Брестская массовую уборку завершила и перешла на частные подворья. Остальные регионы стараются использовать погодные условия по максимуму и убрать урожай без потерь. Не скошенными остались около шести процентов площадей.

Самая северная, Витебская область, замкнула шестерку лидеров по миллионному намолоту. Лидер по региону – Оршанский район. Здесь собрали более ста тысяч тонн. Личный рекорд установили два экипажа комбайнеров, которые преодолели трехтысячный рубеж. Уборочную кампанию в регионе планируют закончить к концу августа. Убрать осталось 10 процентов площадей.