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Витебская область намолотила миллион тонн зерна

26 августа 2009 17:00
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При этом жатва продолжается. В целом по республике намолочено больше восьми миллионов тонн.

Первой в списке количественных показателей жатвы стоит Минская область. Брестская массовую уборку завершила и перешла на частные подворья. Остальные регионы стараются использовать погодные условия по максимуму и убрать урожай без потерь. Не скошенными остались около шести процентов площадей.

Самая северная, Витебская область, замкнула шестерку лидеров по миллионному намолоту.  Лидер по региону – Оршанский район. Здесь собрали более ста тысяч тонн. Личный рекорд установили два  экипажа комбайнеров, которые преодолели трехтысячный рубеж. Уборочную кампанию в регионе планируют закончить к концу августа. Убрать осталось 10 процентов площадей.

# Экономика

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