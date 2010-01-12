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Вильнюс хотел бы использовать транзитные возможности Беларуси для импорта электроэнергии из Украины

12 января 2010 19:03
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Об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью Литовскому радио.

Сегодня его цитирует крупнейшее информагентство «Делфи» с заголовком «Беларусь - важный политический и экономический партнер Литвы». Осенний визит господина Лукашенко как раз был экономического характера - проходил экономический форум, и у Литвы здесь есть много  интересов, подчеркивает Грибаускайте.

Кроме того, литовский лидер рассказала о подготовке к празднованию 20-летия Восстановления независимости страны. Оно пройдет в марте. На этот праздник  Даля Грибаускайте намерена пригласить Президентов соседних стран, в том числе Беларуси и России.

# Экономика

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