Вильнюс хотел бы использовать транзитные возможности Беларуси для импорта электроэнергии из Украины

Об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью Литовскому радио.

Сегодня его цитирует крупнейшее информагентство «Делфи» с заголовком «Беларусь - важный политический и экономический партнер Литвы». Осенний визит господина Лукашенко как раз был экономического характера - проходил экономический форум, и у Литвы здесь есть много интересов, подчеркивает Грибаускайте.

Кроме того, литовский лидер рассказала о подготовке к празднованию 20-летия Восстановления независимости страны. Оно пройдет в марте. На этот праздник Даля Грибаускайте намерена пригласить Президентов соседних стран, в том числе Беларуси и России.