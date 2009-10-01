Виктор Маргелов: Некоторые товары нужно продавать по системе голландских аукционов

Основой для документа стало межправительственное соглашение между Беларусью и Вьетнамом о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.
На фоне стартовавших по всей стране сельхозярмарок, на которых каждый имеет возможность заполнить свои личные закрома, появились разговоры о картофельном дефиците.
Соответствующее решение принято руководством компании после того, как не удалось достигнуть договоренности о заключении сделки по этому вопросу с автодилером Penske Automotive Group Inc, который собирался купить марку.
25 сентября 2026 18:54
25 сентября 2026 18:20
25 сентября 2026 18:18
25 сентября 2026 18:14
25 сентября 2026 18:13
25 сентября 2026 18:12
25 сентября 2026 18:10