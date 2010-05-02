Видео. Танкер с нефтью из Венесуэлы в порту Одессы

На борту «Морской звезды» в Одессу прибыла первая партия нефти из Венесуэлы. 79 тысяч 811 тонн предназначены для пробной переработки на Мозырском НПЗ. Прибытие «Морской звезды» одесская пресса уже назвала историческим моментом.

Николай Пантелеймонович – начальник одесского порта. Герой Украины. Звание присвоили за развитие морского транспорта. Казалось бы такого человека ничем не удивишь, но белорусско-венесуэльский нефтепоток стал для него приятной неожиданностью.

Николай Павлюк, начальник ГП «Одесский морской торговый порт»:

Это совершенно был неожиданный для нас грузопоток нефти и пока еще, как у нас принято (3 раза стучит по столу)- это эксперимент, поэтому не надо делать серьезных прогнозов на будущее. Но этот эксперимент может быть основой перспективного грузопотока этой нефти.

На швартовку гигантского плавучего резервуара понадобилось почти 2 часа. После чего 72 часа нефть из двухсотпятидесятиметрового судна выкачивали. А вот журналистов на борт не пустили. Танкер – зона закрытая, так как считается территорией другого государства. В этом случае – Мальты, под флагом которой и пришвартовалась «Морская звезд»а.

Разгрузка производится при помощи вот этого стендера. Труба стендера присоединяется к специальному отверстию на судне, которое откуда и производится откачка нефти. Дальше путь черного золота пролегает через многокилометровые трубопроводы, которые соединяют порт со специальными резервуарами.

«Санта Барбара» растянулась почти на 15 километров, а это 26 железнодорожных составов. Проще и дешевле будет, если нефть пустить под землей. В планах – задействовать нефтепровод Одесса-Броды. Пока труба работает в реверсном режиме, то есть в обратном направлении.

Андрей Романовский, председатель правления ОАО «Эксимнефтепродукт» (Украина):

Это будет значительно дешевле и с точки зрения технологической и с точки зрения потерь, чем меньше транспорта – темь меньше потерь. Трубопровод удешевит значительно. По сравнению с железнодорожным транспортом.

Каждая капля этого черного золота – на вес золота. «Санта Барбара» – из легких сортов и низкосернистая. Это значит, что чем легче нефть, тем больше получается светлых нефтепродуктов. Например, из одной тонны «Санта-Барбары» получается приблизительно 360 литров бензина и столько же дизельного топлива. Кроме этого еще мазут и даже сжиженный газ.

Александр Демидов, заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания»:

У этой нефти процентов на 20-30 выход лучше.

Бассейн реки Ориноко – Атлантика – одесский терминал – НПЗ в Мозыре. Специалисты утверждают, такие дальние путешествия для нефти (три недели) – обычное дело.

Сергей Чалый – экономист:

Эту же венесуэльскую нефть с большим успехом покупает Япония и Китай - это раза в два длиннее путь, чем до Беларуси.

Пробная партия в 80 тысяч тонн – это только начало. К концу года цифра может вырасти до 4 миллионов.

Ольга Макей, Андрей Сержантов и Сергей Капустин.