Вице-премьер Беларуси: Ни в коей мере сегодня государство не будет административно вмешиваться в курсообразование, устанавливая курс на каком-то уровне

С 20 октября валютные торги будут проходить в рамках одной сессии. Соответствующее решение приняло правительство совместно с Нацбанком. Об этом сегодня заявил вице-премьер Беларуси Сергей Румас.

Основная сессия, по которой осуществляется продажа валюты, соединится с дополнительной. Как отмечают специалисты, предварительные заявки, которые поданы на понедельник, говорят о возможности укрепление курса белорусского рубля

Сергей Румас, вице-премьер Беларуси:

Правительство совместно с Нацбанком приняло решение о том, что с 20 октября торги на сессии будут осуществляться в рамках одной сессии. На единой торговой сессии, так же, как сейчас на дополнительной, будет гибкое курсообразование - в зависимости от спроса и предложения.Та волатильность, которая есть сегодня над допсессии говорит сегодня о том, что Правительство и Нацбанк дают курсу нащупать равновесное значение, при котором спрос и предложение будут равны Чтобы экспортерам было интересно продавать валюту, а импортерам покупать. Также и население. Чтобы валютные кассы банка работали на обороте. То есть ни в коей мере сегодня государство не будет административно вмешиваться в курсообразование, устанавливая курс на каком-то уровне.