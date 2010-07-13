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Вхождение Беларуси в тридцатку самых благоприятных для бизнеса стран

13 июля 2010 07:15
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Министры обсудят сегодня, как сделать национальную экономику более привлекательной для инвесторов. Среди перспективных направлений — упрощение налоговой системы и защита интересов капиталовкладчиков.

О том, что Беларусь хотела бы оказаться в топ-30 стран с хорошим бизнес-климатом заговорили давно. Есть условия Всемирного банка, по которым определяют как раз этот рейтинг. Среди этих показателей — оценивают защиту инвесторов в стране, возможности кредитования, налогообложение, получение разрешений на строительство.  В Беларуси Запланировано полсотни мероприятий, которые должны повысить мировой рейтинг страны. Из них практические половина выполнена, еще половина — в процессе.

Что хотят сделать:  в первую очередь упростить налоговую отчетность да в целом сделать оптимальнее всю налоговую систему. Да и инвесторам уделят еще больше внимания.

# Экономика

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