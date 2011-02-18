Вход на белорусский рынок и работа на нем станут для иностранцев максимально простыми

Основные законопроекты по реализации 4 Директивы будут приняты до конца этого полугодия. Об этом было заявлено на консультативном совете по инвестициям при Совете министров. Отечественные и зарубежные инвесторы уже проявляют инициативу.

Тем более, что проекты постановления об уменьшении числа административных процедур и свободном ценообразовании уже готовы.

Плодотворный диалог Правительства и бизнеса на фоне глобального потепления инвест-климата в Беларуси. На заседании консультативного совета по инвестициям при Совете Министров обсуждался ход реализации Директивы №4, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И обе стороны признали, что серьезным толчком к развитию станет то, что уже в первом полугодии будут приняты все основные законопроекты по этому вопросу.

И, действительно, на заседании инвесторам озвучили немало хороших новостей. То, что маховик уже запущен, свидетельствует и почти 40-процентный прирост инвестиций в январе. Но бизнес с инициативой воспринял, что проекты постановления об дебюрократизации и свободном ценообразовании уже готовы. А значит, привлекать инвестиции можно еще активнее.

Сергей Румас, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

Мы считаем, что основная задача правительства – создание широкого окна возможностей для предприятия самостоятельно избирать, какие виды заимствований ему осуществлять, или, может быть, провести дополнительную эмиссию для того, чтобы привлечь более дешевые средства для модернизации предприятия.

То, что для белорусского частного сектора станет источником оборотных средств, иностранцам позволит закрепиться на рынке. И сегодня реализация 4 Директивы – под пристальным вниманием зарубежных инвесторов.

Даниэль Крутцинна, член наблюдательного совета иностранной транспортной компании (Швеция):

Действительно, Правительства по-прежнему заинтересовано в улучшении условий для бизнеса. И не только крупного, который лоббирует свои интересы. Для Правительства гораздо более важно защищать средний и малый бизнес, который формирует ядро экономики.

И это уже подтверждается многочисленными делегациями. Прибалтика, Германия. 18 февраля в Гомель приехали итальянцы. Представители 25 компаний – и все готовы сотрудничать.

Джордано Джузеппе, официальный представитель группы итальянских производителей в Республике Беларусь:

Мы здесь для того, чтобы создавать совместные предприятия между итальянскими и белорусскими фирмами, продвигая наилучшую итальянскую технологию. Теперь мы видим на вашем рынке большие перспективы и рассчитываем на дальнейшее развитие.

Тем более что сейчас вход на белорусский рынок и работа на нем станут максимально простыми.

Из восьми тысяч административных процедур теперь в обиходе останется всего 743, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это постановление будет подписано уже в марте. А значит, инвестиции будут привлекаться еще активнее.