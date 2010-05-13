Вьетнам планирует увеличить товарооборот с Беларусью

Товарооборот в 120 миллионов долларов – не предел. Об этом заявил сегодня президент Вьетнама на встрече с главой белорусского правительства.

Следующий шаг совместного развития экономик – соглашение о зоне свободной торговли. Однако уже сегодня Беларусь готова увеличить поставки калийных удобрений во Вьетнам до 300 тысяч тонн. Также в перспективе отечественного экспорта – тракторы, карьерная техника и шины для большегрузов. Президент Вьетнама отметил и важность подписанных в Беларуси контрактов. Они охватывают сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, финансах и, в первую очередь, торговле.

Нгуен Минь Чиет, президент социалистической республики Вьетнам:

– Чтобы увеличить товарооборот между нашими странами, надо рассмотреть возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли. А также создавать благоприятные условия для обоюдных инвестиций в экономики наших государств. Мы всегда приветствуем белорусские инвестиционные проекты.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Активно работает во Вьетнаме сборочное производство МАЗов. Надеемся, что сегодняшние переговоры с Президентом Беларуси заложат хорошую основу для работы Минского Моторного Завода, который готов участвовать в государственной программе Вьетнама по замене двигателей автомобилей, в том числе и вооруженных сил Вьетнама, с бензиновых на дизельные.