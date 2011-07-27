Весной 2012 года под Кричевом заработает новая линия завода по производству цемента

Ещё несколько лет назад Вячеслав Матус был таким же студентом из стройотряда. Поработал не на одной стройке. Сегодня молодой начальник участка сам принимает очередное пополнение.
Вячеслав Матус, начальник участка:
Здесь интересно. Не на каждой стройке в России увидишь то, что возводится здесь. Здесь передовые технологии по монолитному бетонированию. В первую очередь это практика, а потом теория.
Николай Дорошенко, бригадир студотряда:
Зарплату обещали неплохую. Условия тоже неплохие.
Владимир Емельянов, командир студотряда:
Немного хотелось заработать денег. Родителям помочь и для себя.
Сейчас на стройке на Кричевском цементном заводе трудятся две студенческие бригады — 27 человек. В этом году здесь работы хватает всем. Ребята помогают возводить новую технологическую линию по производству цемента.
Владимир Кулаковский, заместитель главного инженера стройтреста №3:
Стройка у нас довольно серьёзная, республиканского масштаба. Поэтому работающих у нас около тысячи человек. Какую-то помощь в непроизводительных работах нам оказывают ребята из стройотрядов.
Новая линия будет работать по современным энергосберегающим технологиям. Благодаря им предприятие не только сможет экономить энергоресурсы, но и существенно увеличит объёмы производства.
В последнее время на отечественный цемент — повышенный спрос, в том числе и за рубежом. Только за первое полугодие на экспорт было продано только кричевского цемента на 6 млн. долларов. Существующие мощности завода уже не позволяют справляться с постоянно растущими заказами. Строительство новой линии — не только выход из положения, но и хороший задел для будущего развития предприятия.
Александр Моисеев, инженер по техническому надзору предприятия «Кричевцементношифер»:
На этом заводе в качестве топлива мы будем использовать уголь и сможем снизить себестоимость цемента на 20%. А значит, расширим рынки сбыта и увеличим выпуск продукции — порядка 3.5 млн. тонн.
Вся продукция сертифицирована и экспортируется в Польшу, Литву, Латвию, Россию и Украину. С вводом новой линии предприятие сможет дополнительно выпускать около 2 млн. тонн цемента в год. Такого количества хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на апрель 2012 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».