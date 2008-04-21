Весенние щи из голландской капусты

Гомельчане нынешней весной варят щи из голландской капусты. И дело здесь не во вкусах. Белорусской капусты и моркови просто нет на прилавках магазинов.

На первый взгляд в овощном отделе проблемы нет. В наличии есть капуста, да и моркови в достатке. Вопрос возникает только к цене - она в несколько раз выше привычной. 2,5 тысячи за килограмм моркови и 3,5 - за кило капусты. Цены европейские, как и сами овощи. Морковь и капуста - гости из Голландии и Польши.

Как показала проверка Комитета государственного контроля, такая ситуация сложилась на рынке с середины марта. Причина в том, что белорусская капуста и морковь попросту не долежали на складах до весны. Её сбыли физическим лицам и субъектам хозяйствования не дожидаясь пока она испортится. Реализовали продукцию за пределы республики, практически за бесценок.

В прошлом году главный поставщик овощей на столы Гомельчан понёс убытки свыше двух с половиной миллиардов рублей. Приберег морковочку для белорусского покупателя. В итоге, тонны овощей, так и остались невостребованными. Их просто "зарыли в землю". В нынешнем году избежать потерь удалось, правда, за счёт гомельчан, которые вынуждены теперь в три дорога покупать борщевой набор.