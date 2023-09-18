Прямой эфир

Весь картофель в Беларуси планируют выкопать до октября

18 сентября 2023 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси посеяно 39 % запланированных площадей озимых зерновых. Год назад на эту дату было 33 %. Аграрии в каждом регионе должны уложиться в оптимальные сроки, чтобы в холода посевы вошли окрепшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь картофель в Беларуси планируют выкопать до октября-1

Помимо работы на будущий урожай, хозяйства убирают с полей кукурузу, сахарную свеклу и картофель. Выкопать его планируется до октября. Для белорусов это действительно второй хлеб. Картофеля планируется собрать не менее 1 миллиона 100 тысяч тон. Показатели 2022 года удастся превзойти. Исходя в том числе из этого, прогнозируется рост объема валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2023-го в Беларуси на 2-3 %.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему снижаются цены и куда делась инфляция? Анонс ток-шоу «По существу»
18 сентября 2023 09:34

Почему снижаются цены и куда делась инфляция? Анонс ток-шоу «По существу»

Деловые круги Беларуси примут участие в международной выставке в ОАЭ
18 сентября 2023 07:54

Деловые круги Беларуси примут участие в международной выставке в ОАЭ

Премьер-министр Беларуси посетил СЭЗ Могилёвской области
15 сентября 2023 17:12

Премьер-министр Беларуси посетил СЭЗ Могилёвской области