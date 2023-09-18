Весь картофель в Беларуси планируют выкопать до октября

Новости Беларуси. В Беларуси посеяно 39 % запланированных площадей озимых зерновых. Год назад на эту дату было 33 %. Аграрии в каждом регионе должны уложиться в оптимальные сроки, чтобы в холода посевы вошли окрепшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо работы на будущий урожай, хозяйства убирают с полей кукурузу, сахарную свеклу и картофель. Выкопать его планируется до октября. Для белорусов это действительно второй хлеб. Картофеля планируется собрать не менее 1 миллиона 100 тысяч тон. Показатели 2022 года удастся превзойти. Исходя в том числе из этого, прогнозируется рост объема валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2023-го в Беларуси на 2-3 %.