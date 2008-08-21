Вес хлебного каравая превысил восемь миллионов тонн

Такой результат в суверенной Беларуси достигнут впервые. Минсельхозпрод Беларуси призывает хозяйства активизировать помощь населению в уборке зерновых. В отдельных регионах урожайность на приусадебных участках даже превышает показатели в сельхозорганизациях. В помощь частникам во всех областях из хозяйств будет направлена спецтехника. К утру сегодняшнего дня хозяйства намолотили 8 миллионов 118 тысяч тонн зерна. Однако это еще не окончательные итоги жатвы, пока убрано 92% посевной площади.



Всего в стране в нынешнем году планируют собрать более 9-ти миллионов тонн зерна. За последние пять лет вдвое возросла и урожайность зерновых. На сегодняшний день она почти 39 центнеров с гектара. Но есть хозяйства, к примеру СПК "Снов" в Гродненской области, где этот показатель 100 центнеров с гектара. Жатву в Беларуси планируют завершить до 25-го августа.



Массовая уборка зерновых уже завершена в Брестской и Гомельской областях. Пик уборочных работ переместился в Витебскую область, где в северных районах еще остались поздние посевы зерновых. Здесь жатву планируют завершить 27-го — 28-го августа.



Первые 13 комбайнов из Гомельской области сегодня прибыли на Витебщину для оказания помощи в уборке зерновых. Механизаторы из Речицкого района ранним утром вышли на поля Толочинского района. В целом же Витебская область готовится принять 90 комбайнов из Гомельской и Брестской областей.



К приему коллег из Гомельской области на Витебщине подготовились заранее. В Толочинский район направили бригады технических служб, машины сопровождения ГАИ, запасли горючее и организовали доставку горячего питания. Ночью первые 13 комбайнов прибыли в Придвинский регион.



Комбайнеры хозяйства "Звездный Агро" рады помощи. Завершить уборочную своими силами было бы сложно. Кроме комбайнов из южных областей, на помощь в некоторые хозяйства прибудет и техника из других районов Витебщины.



Около 50 комбайнов из хозяйств тех районов, где уже завершается уборка, планируется перенаправить туда, где убрано лишь 60% площадей. Это позволит сохранить высокие темпы работ и завершить уборку в срок.



Тем временем, Брестская область первой в Беларуси выполнила госзаказ по продаже зерна. Хозяйства отгрузили на хлебоприемные пункты и элеваторы более 176 тысяч тонн зерна. Это позволило региону выполнить свое задание на 100,4%.