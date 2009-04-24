Вертолёт Ми-8 МЧС Беларуси вылетел в Турцию

[+комментарий Энвера БАРИЕВА]

Экипаж пробудет там до конца сентября и налетает не менее двухсот пятидесяти часов

Белорусские спасатели помогут тушить лесные пожары.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев, который провожал наших лётчиков, базироваться вертолёт будет на аэродроме Измира. При перелёте он сделает две посадки в Одессе и Стамбуле.

За один рейс крылатая машина способна вылить на огонь две с половиной тонны воды.

Белорусская авиация уже третий год тушит лесные пожары за рубежом. В мае наш вертолёт Ми-26 отправится ещё и в Грецию.

- Летный и технических состав, участвующий в этих командировках, приобретает бесценный опыт тушения крупных лесных пожаров в сложных условиях горной местности. Подобные командировки помогают также заработать внебюджетные средства для восстановления авиационного парка МЧС Беларуси, - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Энвер БАРИЕВ.