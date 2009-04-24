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Вертолёт Ми-8 МЧС Беларуси вылетел в Турцию

24 апреля 2009 13:53
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Экипаж пробудет там до конца сентября и налетает не менее двухсот пятидесяти часов [+комментарий Энвера БАРИЕВА] .

Белорусские спасатели помогут тушить лесные пожары.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям  Энвер Бариев, который провожал наших лётчиков, базироваться вертолёт будет на аэродроме Измира. При перелёте он сделает две посадки в Одессе и Стамбуле.

За один рейс крылатая машина способна вылить на огонь две с половиной тонны воды.

Белорусская авиация уже третий год тушит лесные пожары за рубежом. В  мае наш вертолёт Ми-26 отправится ещё и в Грецию.

- Летный и технических состав, участвующий в этих командировках, приобретает бесценный опыт тушения крупных лесных пожаров в сложных условиях горной местности. Подобные командировки помогают также заработать внебюджетные средства для восстановления авиационного парка МЧС Беларуси, - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Энвер БАРИЕВ.

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Энвер БАРИЕВ

# Экономика

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