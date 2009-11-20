Верхнедвинский сыр получил евросертификаты

Их сегодня вручили литовские аудиторы.

Алдона Раманаускене, директор по маркетингу публичной организации «LST SERT» (Литва):

- Компания сильна оборудованием, хорошими специалистами, знанием менеджмента

Основное требование Еврокомиссии – это безопасность продукта. Этот сыр изготавливается только из натуральных компонентов. Основные из которых, как и тысячу лет назад, – молоко и закваска. Уже совсем скоро этот белорусский экологически чистый деликатес смогут оценить и простые европейцы.

В Верхнедвинске производят до 600 тонн сыров в месяц. В основном продукция идет на внутренний рынок и в Россию. Летом у восточной соседки неожиданно возникли претензии к качеству сыра. Тогда местные специалисты и обратили внимание на рынки ЕС. Европейского потребителя все устроило: и вкус, и цвет.

Семен Шапиро, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

- Качество нашей продукции очень высокое. Наша молочная продукция продается в 45 государствах.

Аттестацию на соответствие европейским стандартам уже совсем скоро пройдут еще три отечественных предприятия. А верхнедвинские сыроделы уже работают над расширением ассортимента.