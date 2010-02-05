Венгерские депутаты приехали в Беларусь впервые за последние 20 лет

Накануне парламентскую делегацию принимали в Совете Республики, сегодня она отправится на "Белкоммунмаш".

Предприятие заинтересовано в создании совместного сборочного производства троллейбусов в Венгрии. На заводе гостям продемонстрируют высокоскоростной трамвай и программу строительства путей и всей инфраструктуры для трамвайного движения, а также низкопольные троллейбусы.

Отметим, в настоящее время "Белкоммунмаш" успешно сотрудничает с венгерской компанией, которая поставляет мосты для белорусских троллейбусов. Однако возможностей для контактов больше. Это и совместные сборочные производства и программы по обновлению городского пассажирского транспорта.

К слову, сегодня на белорусских троллейбусах ездят без малого в 50 регионах ближнего и дальнего зарубежья.