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Венесуэльские нефтяные проекты Беларуси уже приносят прибыль

23 июня 2010 18:25
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Первая партия венесуэльской нефти переработана, вторая в работе, а третья поступит на завод в Мозыре уже завтра.

С июня по август нынешнего года в одесский порт прибудут ещё семь танкеров с черным золотом.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Это сотрудничество будет развиваться на постоянной основе, мы уже сделали анонс на следующий год ещё на миллион тонн нефти, которая будет поставлена на территорию Республики Беларусь. И мы считаем, что это очень хорошая энергетическая альтернатива для Беларуси — поставки нефти из Венесуэлы. И, конечно же, Беларусь для Венесуэлы — всегда добрый солидарный друг.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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