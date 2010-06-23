Венесуэльские нефтяные проекты Беларуси уже приносят прибыль

Первая партия венесуэльской нефти переработана, вторая в работе, а третья поступит на завод в Мозыре уже завтра.

С июня по август нынешнего года в одесский порт прибудут ещё семь танкеров с черным золотом.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Это сотрудничество будет развиваться на постоянной основе, мы уже сделали анонс на следующий год ещё на миллион тонн нефти, которая будет поставлена на территорию Республики Беларусь. И мы считаем, что это очень хорошая энергетическая альтернатива для Беларуси — поставки нефти из Венесуэлы. И, конечно же, Беларусь для Венесуэлы — всегда добрый солидарный друг.