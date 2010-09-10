Венесуэльская нефть продолжает поступать в Беларусь из трех международных портов — Одессы, Мууги и Клайпеды

Как сообщил « Р » первый заместитель начальника службы перевозок Белорусской железной дороги Иван Войтехович, через эстонский порт Мууга в Беларусь перевезено три танкера с венесуэльской неф­тью сорта «Santa Barbara» (объем порядка 80 тысяч тонн каждый).

В общей сложности железнодорожники отправили переработчикам более 75 составов с нефтеналивом (в каждом по 64—66 вагонов). Теперь из стационарных емкостей порта осуществляется погрузка сырой нефти с четвертого эстонского танкера в цистерны инвентарного парка Белорусской и Латвийской железных дорог (Эстонская железная дорога не имеет собственных). Первый состав этих углеводородов прибывает сегодня, 10 сентября, на станцию Барбаров Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Адресат — Мозырский НПЗ.

Ритмично и без сбоев идет погрузка в цистерны черного золота из Латинской Америки в Одесском морском торговом порту. При этом «Santa Barbara» поступает отсюда для переработки также в Мозырь — из Одессы в Беларусь перевезено шесть полных танкеров с углеводородами.

Как уточнил Иван Войтехович, по состоянию на 9 сентября в данном направлении сформировано и перевезено 13 составов с нефтеналивом — в общей сложности это более половины объема нефти с седьмого венесуэльского танкера. Они уже прибыли в Беларусь. Кстати, для перевозки в нашу страну одного подобного нефтетанкера требуется 8—9 дней работы портовиков и железнодорожников.

Как уже сообщалось, танкер «Minerva Helen» с пробной партией венесуэльской нефти для Беларуси пришвартовался 29 августа в литовском портовом городе Клайпеде. Он доставил сто тысяч тонн углеводородов.

По словам Рокаса Масюлиса, генерального директора «Клайпедос нафта», перевалка данной партии позволит предприятию посмотреть, эффективно ли работает оборудование нефтетерминала, сколько нужно времени для перегрузки нефти и оценить ее влияние на окружающую среду, а также объемы финансовых вложений в портовую инфраструктуру — в случае принятия значительных партий углеводородного сырья. По мнению специалистов, литовская компания заинтересована в транспортировке через Клайпеду порядка 2 миллионов тонн нефти ежегодно. Напомним, что «Клайпедос нафта» подписала договор о поставках пробной партии «Santa Barbara» с фирмой «Трансхема», занимающейся продвижением продукции предприятий концерна «Белнефтехим» на рынки Литвы и других государств Евросоюза. «Трансхема» обладает лицензией Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на осуществление транспортно-экспедиторской деятельности.

На сегодняшний день в нашу республику из Клайпеды, в направлении станции Барбаров, отправлено 14 составов с черным золотом первой литовской партии. Дело за малым: транспортировать в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода еще 12—13 составов с нефтеналивом.