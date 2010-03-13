Венесуэла закупит в Беларуси еще 500 тракторов и более 1000 единиц другой техники

Боливарианская республика намеревается также увеличить закупки нашего сухого молока и импортировать белорусскую пшеницу. Интерес для венесуэльцев представляет и бытовая электроника.
Еще 200 миллионов долларов поступят в фонд совместного нефтедобывающего предприятия «Петролера Беловенесолана». А наши нефтяники получат дополнительные месторождения. Причем у предприятия есть перспектива заняться и добычей газа.
Венесуэле предложен проект по строительству агрогородка и реконструкции некоторых местных поселков. В штате Арагуа наши специалисты построят 5 тысяч квадратных метров жилья. В процессе создания два завода по производству тракторов и грузовиков белорусских марок.
Кстати, встреча Уго Чавеса с представителями белорусской делегации транслировалась в прямом эфире по национальному телевидению боливарианской республики.
Уго Чавес, президент боливарианской Республики Венесуэла:
– Вот, смотрите, где находится Беларусь. Стратегическое положение – прямо в центре. Сердце Европы. С другой стороны – огромная Россия. Многие заинтересованы в том, чтобы иметь влияние в этом регионе.