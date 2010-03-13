Венесуэла закупит в Беларуси еще 500 тракторов и более 1000 единиц другой техники

Об этом сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес на встрече по итогам рабочих совещаний межправительственной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Боливарианская республика намеревается также увеличить закупки нашего сухого молока и импортировать белорусскую пшеницу. Интерес для венесуэльцев представляет и бытовая электроника.

Еще 200 миллионов долларов поступят в фонд совместного нефтедобывающего предприятия «Петролера Беловенесолана». А наши нефтяники получат дополнительные месторождения. Причем у предприятия есть перспектива заняться и добычей газа.

Венесуэле предложен проект по строительству агрогородка и реконструкции некоторых местных поселков. В штате Арагуа наши специалисты построят 5 тысяч квадратных метров жилья. В процессе создания два завода по производству тракторов и грузовиков белорусских марок.

Кстати, встреча Уго Чавеса с представителями белорусской делегации транслировалась в прямом эфире по национальному телевидению боливарианской республики.

Уго Чавес, президент боливарианской Республики Венесуэла:

– Вот, смотрите, где находится Беларусь. Стратегическое положение – прямо в центре. Сердце Европы. С другой стороны – огромная Россия. Многие заинтересованы в том, чтобы иметь влияние в этом регионе.