Венесуэла выходит в мировые лидеры по изученным запасам нефти

Как заявил Боливарианскому агентству новостей (ABN) министр энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес, к концу 2010 года страна выйдет на первое место в мире.

Министр оценил нефтяной потенциал недр Венесуэлы в 150 млрд. баррелей. Так, только нефтяной пояс Ориноко, по предварительным оценкам, обладает 1,3 млрд. баррелей черного золота. Сегодня разведка нефти здесь ведется на 27 площадках, ее осуществляют компании из 33 стран.

Министр заверил, что власти Венесуэлы готовы передать транснациональным корпорациям в разработку до 2,9 млрд. баррелей нефти. Это произойдет при выполнении двух условий. Во-первых, иностранные компании должны заплатить «входной билет» (bono de entrada) за участие в нефтяной разведке и добыче. Во-вторых, вся работа зарубежных компаний будет контролироваться Pdvsa — государственной компанией в области нефти и газа. По подсчетам, две стратегические площадки Карабобо и Хунин в течение 2010-2011 годов могут принести стране $5,73 млрд. в виде инвестиций зарубежных компаний, сообщает БЕЛТА.

Новая политика правительства в области разведки и добычи нефти ущерба национальным интересам не нанесет. «Все будет происходить в рамках Конституции, Боливарианская Республика по-прежнему остается единственным собственником углеводородов», — подчеркнул Рамирес. Он отметил, что если ранее изучение нефтяных запасов было направлено на интересы транснациональных корпораций мира, то сейчас нефтяная политика Венесуэлы направлена на усиление суверенитета страны и способствует продуктивному развитию нации.