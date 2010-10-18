Белорусский металлургический завод выплавил первую партию стали с применением сырья, закупленного в Венесуэле. В конце сентября на БМЗ из-за океана прибыла опытная поставка горячебрикетированного железа. Согласно договоренности, ее объем составил пять тысяч тонн.

О поставках венесуэльского железа белорусские металлурги договорились нынешним летом. И вот, пробные пять тысяч тонн полуфабриката преодолели океан, и из Литовской Клайпеды по железной дороге доставлены по адресу. И даже с учетом дальнего путешествия цена оказалась приемлемой.

Сергей Терлецкий, заместитель начальника технического управления по сталеплавильному производству:

Мы уже имели опыт работы с таким сырьем и знаем, что это такое, и понимаем его перспективность.

Собственно говоря, горячебрекетированное железо заменяет в техпроцессе использование чугуна, а в перспективе, частично и основного сырья для предприятия – металлолома.

В этой печи 120 тонн металлошихты, из них 15% сырья из венесуэльских месторождений. Всего за час при температуре в 1650 градусов по Цельсию всё это превращается в высококачественную сталь.

Заокеанское железо добавляют тогда, когда уровень примесей в стали должен быть минимальным. Именно такое, например, используется при производстве высокотехнологичного металлокорда.

Александр Малобицкий, инженер-металлург:

Эти блюмы уже выплавлены с применением венесуэльского сырья. Его мы используем при производстве стали высоких марок. Промышленные испытания этой сталью уже успешно пройдены.

Опытная поставка показала: Венесуэла может стать ресурсной базой для белорусской металлургии. БМЗ с его передовыми технологиями переработки вторичного металла самостоятельно может загрузить Беларусь лишь на 40%. Остальное, по сегодняшний день, закупается в России.

Виталий Чернель, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам:

Венесуэла – один из крупнейших в мире производитель горячебрекетированного железа для свободного рынка в мире. Это очень важно, потому что иметь одного поставщика – это достаточно рискованно. Мы стараемся по всем материалам, которые мы закупаем на завод, иметь как минимум одного альтернативного поставщика.

Кстати, не исключено, что заокеанскому железу предстоит совершать и обратный вояж. Венесуэльская сторона заинтересована в поставках белорусских труб для нефтяной отрасли. Пробную партию в шесть тысяч тонн жлобинские металлурги отгрузили партнёрам ещё весной.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область