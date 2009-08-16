Венесуэла хочет производить белорусские троллебуйсы

Белорусские трамваи и троллейбусы вскоре, возможно, будут колесить по венесуэльским дорогам.

Несмотря на выходной день, прибывшая сегодня делегация Боливарианской республики сразу приступила к работе. Во главе с министром строительства этой страны гости посетили минское предприятие «Белкоммунмаш». Сейчас трамвайно-троллейбусное сообщение в Венесуэле активно развивается, причем не только внутригородское, но и междугороднее.

Сегодня «Белкоммунмаш» - крупнейший производитель троллейбусов в мире: за год с конвейера выходит до пятисот машин. При этом их цена заметно ниже зарубежных аналогов. Последняя разработка конструкторов «Белкоммунмаша» - новый трамвай. Уже больше месяца он работает на линии Минска.

Визит венесуэльской делегации продлится несколько дней. Но уже сегодня участники встречи высказывали взаимную заинтересованность в создании совместного троллейбусного производства.