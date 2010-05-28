Вена стала первой в списке мировых мегаполисов

Качество жизни в 16-ти других европейских миллионниках также превышает мировые показатели.

Финансовый кризис оставил в покое не только экономику, но и железную дорогу. Международные пассажирские перевозки вновь набирают силу. Отечественные рельсы уже успели прибавить в белорусскую экономику несколько миллиардов. А в преддверии жаркого сезона цифра транспортного прогресса планирует увеличится.

Белорусский цемент скрепит не только отечественную архитектуру, но и международные экономические связи. Объем экспорта стройматериала в этом году — 500 тыс. тонн. По ту сторону цементного канала могут оказаться Россия, Польша и страны Балтии.

Белорусские туристы теперь смогут не только отдохнуть на Августовском канале, но и поиграть в гольф. В 40 километров от Гродно в будущем могут появиться горнолыжные трассы, сноубордпарк и... ярко-зеленые поля для гольфа. Привлечь инвесторов должны около 6 тыс. гектаров вблизи историко-туристического объекта.

Критерии городской жизни. Вольготнее и веселее всех живется австрийцам. Вена — первая в списке мировых мегаполисов. Качество жизни в 16-ти других европейских миллионниках также превышает мировые показатели. Между тем, ни один российский мегаполис не попал в рейтинг 50-ти лучших. А вот самым неблагополучным городом по всем 39-ти критериям признан Багдад.