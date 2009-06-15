Великобритания поддержит Беларусь (ВИДЕО)

Найджел Гулд-Дэвис подчеркнул, что его страна надеется сыграть конструктивную роль в развитии такого диалога Беларуси с Евросоюзом, многое для этого делает и впредь намерена поддерживать процесс.

Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис.

Найджел Гулд-Девис отметил, что в Туманном альбионе приветствуют сотрудничество Беларуси с МВФ и Всемирным банком, что особенно важно на фоне мирового финансового кризиса. А также не видят никаких препон для сотрудничества с Беларусью, как экономического, так и торгового.

Дипломат подчеркнул, что взаимоотношения между Беларусью и Великобританией активно развиваются. Он особо отметил важность состоявшегося в ноябре минувшего года в Лондоне первого инвестиционного форума Беларуси. По словам Найджела Гулд-Дэвиса, это мероприятие стало важной вехой и помогло установить новые взаимовыгодные контакты.

— Форум сам по себе стал инвестицией в будущее, который принесет хорошие дивиденды. Я целиком и полностью поддержал бы идею вновь провести такой инвестиционный форум, — отметил посол.