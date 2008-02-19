Векторы сотрудничества Беларуси и Калининградской области

Сегодня, состоится заседание белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству Беларуси и самого западного региона России.На встрече, планируется обсудить сотрудничество в сфере строительства, реализацию совместных проектов в нефтехимической отрасли, схемы поставок белорусских грузов. Одновременно в столице Калининградской области пройдет Национальная выставка Беларуси. А на форуме будут представлены свыше 70 промышленных предприятий республики. Спектр товаров - от дорожной и сельхозтехники до продуктов питания. Кроме того, намечена серия семинаров и презентаций отечественных производителей.