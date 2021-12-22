Ведущее предприятие Китая по выпуску беспилотников откроет производство в «Великом камне»

Учредитель предприятия-резидента – Пекинская научно-техническая компания, ведущее предприятие Китая по выпуску беспилотных систем. В планах – создать производство не только дронов, но и оборудования для них. В нашей стране их по достоинству оценили геологи, спасатели, работники сельского хозяйства, строители и не только. Возьмем, к примеру, земледелие. Взгляд сверху контролирует и технику, и состояние территорий. Все данные о почвах тут же обрабатывают и оперативно принимают решения. В итоге к 2025 году общая экономическая эффективность беспилотников достигнет порядка 82 миллиардов долларов.

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