Вдвое дешевле бумажного. В Логойске выпускают пакеты из кукурузных листьев

Новости Беларуси. В Минской области производством экопродукции занимаются около 20 субъектов хозяйствования. Есть и ноу-хау. В Логойске выпускают пакеты из кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Технология современная и экологически чистая. Новые биопакеты производятся из материала на основе кукурузного крахмала, который получают из листьев растения. Через год такая упаковка (вместе с органическими и пищевыми отходами) разлагается и исчезает, не оставляя пластиковых следов в природе. По характеристикам такой пакет не уступает привычному варианту. Биоразлагаемой продукцией логойского производства активно пользуются как на белорусском, так и российском рынках.

Сергей Восьпяков, директор предприятия:

Кроме биоразлагаемых пакетов, мы также сейчас развили линейку. Очень сильный у нас продукт появился – экоторба. Он из полностью переработанного 100-процентного полиэтилена. И этот продукт наши белорусские сети активно начинают брать, Россия тоже очень хорошо берет. Именно полностью 100-процентный полиэтилен. Тот, который собрали на свалке, переработали, он опять по новому циклу идет. Это одно из направлений. Два основных направления, которые мы развиваем в дальнейшем. Это именно биосырье и пакеты из 100-процентных вторичных отходов.