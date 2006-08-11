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Вдоль основных автомобильных трасс появятся новые точки придорожного сервиса

11 августа 2006 11:11
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По плану республиканской программой "Дороги Беларуси" вдоль основных автомобильных трасс к 2015 году должны появиться 600 новых точек придорожного сервиса. Четверть из них откроются уже в текущем году. В Департамент "Белавтодор" уже поступило сто шестьдесят заявок на открытие  точек  придорожного сервиса. Но, прежде чем начать строительство, необходимо потратить немало времени на оформление соответствующих документов.
Пока культура обслуживания в придорожном сервисе "хромает", есть проблемы с доставкой служащих к месту их работы.
Поднять  придорожный сервис на  новый европейский уровень - задача ближайшего будущего.
# Экономика

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