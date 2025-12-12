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Важная часть экономики страны! В 2025 году объём поставок ПВТ достигнет 2 млрд долларов

12 декабря 2025 08:19
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Белорусский IT‑сектор, несмотря на внешние вызовы, остается важнейшей частью экономики страны. Главная его роль – развитие экспорта. По данным Министерства связи и информатизации, в 2025 году объем поставок Парка высоких технологий достигнет двух миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важная часть экономики страны! В 2025 году объём поставок ПВТ достигнет 2 млрд долларов-2

Это на 10-12 % больше, чем в 2024-м. IT‑сфера – источник компетенций для внедрения государственных информационных систем и концепции цифрового правительства. Все эти проекты создают белорусские специалисты, а ПВТ объединяет экспертов и помогает нарабатывать опыт как внутри страны, так и за ее пределами. В Беларуси создана благоприятная среда для развития высоких технологий. Сектор успешно адаптируется к меняющейся реальности, перенастраивает механизмы и продолжает развивать бизнесы, внося весомый вклад в экономику нашего государства.

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