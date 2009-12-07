Ватиканский банк подозревают в отмывании денег

По информации итальянского журнала Panorama, сотрудники Финансовой разведки Италии (UIF) идентифицировали сделки, сумма которых доходит до ?180 млн.

Эти операции, как предполагают, проходили в нарушение инструкций по предотвращению отмывания денег, пишет NEWSru.com. Речь идет о расчетах, проведенных через отделение итальянского банка UniCredit, расположенного в Риме, неподалеку от базилики Святого Петра. Теперь представители Guardia di Finanza — итальянской налоговой полиции, заинтересовались и деятельностью Ватиканского банка, известного также под названием Институт религиозных дел (IOR).

Расследование проводится в рамках дела, касающегося нарушения финансовой дисциплины в этом конкретном отделении банковской группы UniCredit, однако не исключено, что оно может распространиться и на расчеты, проведенные в других итальянских банках. По информации журнала Panorama, внимание сотрудников налоговой полиции могут привлечь все сделки, проведенные IOR с 2006 по 2008 гг. Именно в этот период более чем 180 млн евро в чеках и переводах перемещались через счета указанного отделения UniCredit.