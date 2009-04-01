Василий Хрол: «Беларусь и Россия совместно действуют против мировых вызовов»

«Страны выработали план стратегического взаимодействия в условиях мирового кризиса», – заявил в Минске заместитель госсекретаря Союзного государства.

По существу, подобные меры будут направлены на формирование единого экономического пространства Союзного государства. В первую очередь, это расширение применения российского рубля при взаиморасчётах, увеличение товарооборота и банковского сотрудничества. К примеру, был утверждён план по упрощению перемещения товаров и транспортных средств через белорусско-российскую границу. Теперь владельцам личных авто не нужно предъявлять удостоверения ввоза транспортного средства.

Василий Хрол, заместитель Государственного секретаря Союзного государства: «Я рассматриваю это как экономическое взаимодействие двух наших стран и как акт политической воли, направленный на межгосударственное союзное строительство в широком плане».