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Валютообменные пункты ОАО "БПС-Банк" в Гомеле начали покупать и продавать валюту по новому курсу

14 сентября 2011 10:31
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Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя правления региональной дирекции №300 ОАО "БПС-Банк" Галина Касаверская.Доллар США в Гомеле можно сдать сейчас по Br8,5 тыс., а купить по Br8,9 тыс. Наличные суммы в евро можно сдать в обменном пункте по Br11,5 тыс., а купить по Br12,3 тыс., российский рубль соответственно - Br270 и Br310. Всего на территории города Гомеля валютные операции от имени дирекции будут осуществлять в 22 пунктах обмена валюты.
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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