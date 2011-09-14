Валютообменные пункты ОАО "БПС-Банк" в Гомеле начали покупать и продавать валюту по новому курсу

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя правления региональной дирекции №300 ОАО "БПС-Банк" Галина Касаверская.Доллар США в Гомеле можно сдать сейчас по Br8,5 тыс., а купить по Br8,9 тыс. Наличные суммы в евро можно сдать в обменном пункте по Br11,5 тыс., а купить по Br12,3 тыс., российский рубль соответственно - Br270 и Br310. Всего на территории города Гомеля валютные операции от имени дирекции будут осуществлять в 22 пунктах обмена валюты.