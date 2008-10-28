Валютный рынок страны стабилен

И в ключевых отраслях экономики Беларуси сохраняется положительная динамика производственной и инвестиционной деятельности. О том, как реализуются параметры прогноза социально-экономического развития в текущем году, пойдёт сегодня речь в правительстве. За 9 месяцев выполнено 16 из 19 важнейших параметров прогноза. Прирост инвестиций в основной капитал - более 23%. Это значит, что экономика страны планомерно и эффективно переоснащается. Более полутысячи предприятий, которые ещё год назад были убыточными, вышли на рентабельную работу. При этом достаточно высоки и темпы строительства – почти 122% к уровню 2007 года. Благодаря развитию промышленности прирост ВВП составил 10,7%.