Валютная выручка белорусских предприятий увеличилась на 35%

Объем валютной выручки белорусских предприятий за январь-февраль 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличился на 35% и составил $3032,2 млн.Поступления на счета внутри страны за 2 первых месяца 2006 года достигли $2952,5 млн. (97,4% всего объема валютной выручки), на счета за рубежом - $79,7 млн., что составило соответственно 138,5% и 69% к с аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес поступлений от экспорта товаров в валютной выручке, зачисленной на счета в Беларуси, составил 88,6%, или $2614,6 млн., что на 40% больше, чем в январе-феврале 2005 года. На долю выручки от экспорта услуг приходится 10%, или $297,8 млн. (прирост 26,1%), выручки от внутренней торговли за валюту - 1,4%, или $40 млн. (прирост 66,7%), прочих поступлений - $0,1 млн. (сокращение на 15%). По предварительным данным Нацбанка, 40% всей валютной выручки обеспечено за счет экспорта в государства СНГ, в том числе 33% - от экспорта в Россию. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в управлении информации Национального банка Беларуси.