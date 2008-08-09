Валовой сбор зерна в хозяйствах Беларуси превысил 4,5 миллиона тонн

Уверенный лидер по-прежнему – Минская область. К утру здесь намолочено с начала жатвы 1 миллион 65 тысяч тонн. Практически вровень идут по показателям аграрии Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Средняя урожайность – почти 38 центнеров с гектара. Немного отстают Могилевский и Витебский регионы.



Перед хозяйствами республики поставлена задача сохранить темпы уборки – ежедневно скашивать по 100 тысяч гектаров, а для этого необходимо максимально задействовать всю технику.



По прогнозам синоптиков, в нынешние выходные ожидаются дожди, местами сильные, поэтому хозяйства основное внимание уделяют очистке, подработке и сушке зерна.