Валовой сбор зерна в Беларуси во всех категориях хозяйств превысил 9 миллионов 100 тысяч тонн

Это на миллион 730 тысяч больше, чем в прошлом году. В лидерах — Минская область. Здесь собрано 2 миллиона 350 тысяч тонн. В настоящее время каравай увеличивает вес за счет уборки зерновых на личных приусадебных участках, в фермерских хозяйствах, а также уборки гречихи, проса и зерна кукурузы.



Среди районов страны по валовому сбору лидирует Гродненский. На его счету свыше 243 тысяч тонн. На втором месте Слуцкий район минской области — почти 200 тысяч тонн. Всего в республике 26 районов намолотили свыше 100 тысяч тонн.



В Минсельхозпроде отметили, что феномен такого высокого урожая текущего года еще предстоит проанализировать ученым-аграриям, специалистам и экспертам.



Первые тонны сахарной свеклы поступили к гродненским переработчикам В регионе началась уборка сладких корнеплодов. Задача перед аграриями Принеманья поставлена непростая. За три месяца хозяйства должны сдать сахарному комбинату более 700 тысяч тонн корнеплодов.