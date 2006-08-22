Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к пяти миллионам тонн

Такой рубеж хозяйства республики обещают преодолеть к вечеру 22 августа. Самый высокий намолот в Минской области - 1 млн. 325 тысяч тонн зерна. Хлеборобы Гродненской - сегодня достигнут намолота в 1 млн.тонн.

Сегодня утром валовой сбор здесь составлял 983,5 тысяч тонн. В Брестской области намолочено 730 тысяч тонн зерна, в Могилевской - 667 тысяч тонн, в Гомельской - 659 тысяч тонн и в Витебской - 604 тысяч тонн зерна.

В нынешнем году выращен хороший урожай в Минской, Витебской, Могилевской и Гродненской областях. Несмотря на сложные погодные условия, уборка в хозяйствах продолжается, при первой же возможности комбайны выходят в поле.