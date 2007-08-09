Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к 6 миллионам тонн

К утру 9 августа было собрано около 5,8 млн. тонн зерна. В республике осталось убрать чуть более 16% площади зерновых.По расчетам специалистов, к середине августа уборка должна быть завершена. Самый высокий намолот отмечается в хозяйствах Минской области - 1млн. 636 тысяч тонн. В Гродненской области собрано 1млн. 752 тысяч тонн, в Брестской - около 848 тысяч тонн, в Могилевской - 803 тысяч тонн. Далее следуют Гомельский и Витебский регионы. Средняя урожайность по республике - свыше 30 центнеров с гектара.