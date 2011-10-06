Валерий Полховский, финансовый аналитик: Границу в 8600 рубль вряд ли сломает

По прогнозам финансовых аналитиков колебания рыночного курса национальной валюты будут не резкие.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Когда на валютном рынке достаточно долго регулятор придерживается фиксированного валютного курса, а потом его отпускает, то исторически такие колебания характерны для всех рынков. За последние две недели белорусский рубль достиг границ к доллару: 7600 и 8600 – верхний и нижний потолок. Мы не предполагаем, что он имеет шансы пробить эти границы. Но если правительство ужесточает кредитно-денежную политику, то, я думаю, границу в 8600 вряд ли сломает. Потому что это граница платежеспособного спроса.