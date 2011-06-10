Валерий Иванов: Цены на овощи расти не будут

В Минском районе руководители сельхозпредприятий со всей республики обсуждали актуальные темы аграрной сферы.

В этом году в стране планируется собрать овощной урожай — не менее 600 тысяч тонн. Тепличные комбинаты производят достаточное количество овощей как для внутреннего, так и внешнего рынка. Причем поставки на экспорт могут возрасти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Первое — это обеспечение внутреннего рынка. Второе — это продажа на экспорт. Тенденция к увеличению цен наблюдаться не будет до зимнего периода, а цены несколько будут снижаться. И мы будем делать всё для того, чтобы не за счёт цены делать экономию, а за счёт снижения себестоимости увеличения урожайности с одного квадратного метра.