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Валерий Иванов: Цены на овощи расти не будут

10 июня 2011 14:30
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В Минском районе руководители сельхозпредприятий со всей республики обсуждали актуальные темы аграрной сферы.

В этом году в стране планируется собрать овощной урожай — не менее 600 тысяч тонн. Тепличные комбинаты производят достаточное количество овощей как для внутреннего, так и внешнего рынка. Причем поставки на экспорт могут возрасти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Первое — это обеспечение внутреннего рынка. Второе — это продажа на экспорт. Тенденция к увеличению цен наблюдаться не будет до зимнего периода, а цены несколько будут снижаться. И мы будем делать всё для того, чтобы не за счёт цены делать экономию, а за счёт снижения себестоимости увеличения урожайности с одного квадратного метра.

# Экономика

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