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Валерий Цепкало: Объем производства компьютерных программ в Беларуси вырос на 50%

14 января 2010 16:07
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Об итогах деятельности технопарка Президенту страны доложил его директор Валерий Цепкало. Объем экспорта услуг парка в 10 раз превысил экспортные возможности всех научных учреждений страны.

Белорусские компьютерные программы успешно продавались во многих странах мира. Из недавних покупателей – Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты.

Валерий Цепкало, директор Администрации Парка высоких технологий:
– Объем производства компьютерных программ в 2009 составил 390 миллиардов рублей и по сравнению с 2008 годом вырос на 50%. Парк высоких технологий уже действительно стал серьезным экономическим фактором в Республике Беларусь. У нас на сегодняшний день насчитывается 80 компаний – в качестве резидентов Парка высоких технологий.

# Экономика # Лукашенко

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