Валерий Цепкало: Объем производства компьютерных программ в Беларуси вырос на 50%

Об итогах деятельности технопарка Президенту страны доложил его директор Валерий Цепкало. Объем экспорта услуг парка в 10 раз превысил экспортные возможности всех научных учреждений страны.

Белорусские компьютерные программы успешно продавались во многих странах мира. Из недавних покупателей – Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты.

Валерий Цепкало, директор Администрации Парка высоких технологий:

– Объем производства компьютерных программ в 2009 составил 390 миллиардов рублей и по сравнению с 2008 годом вырос на 50%. Парк высоких технологий уже действительно стал серьезным экономическим фактором в Республике Беларусь. У нас на сегодняшний день насчитывается 80 компаний – в качестве резидентов Парка высоких технологий.